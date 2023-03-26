Сборная Ирака стоит дешевле Кузяева. Но у нее есть игрок «МЮ» и тренер из «Барсы»

Что нужно знать о ближайшем сопернике сборной России.

Тренер

Сборную Ирака уместно назвать постоянно развивающейся. Логично, что команда в таком статусе тянется к обмену опытом. За всю историю иракцев возглавляли почти три десятка иностранных тренеров, в том числе шесть бразильских и три советских — Юрий Ильичев, Юрий Морозов и Михаил Фоменко. Приезжали на Ближний Восток и звезды: Дик Адвокат, Бора Милутинович, Зико, Сречко Катанец.

С ноября 2022 года с местной сборной работает 49-летний испанец Хесус Касас. До этого он никогда не был главным тренером, но имеет богатый ассистентский опыт. Касас начинал в «Кадисе», был аналитиком «Эйбара», а в 2010-м перебрался на аналогичную должность в «Барселону Б». В сине-гранатовом клубе испанец дорос сначала до скаута, а затем и аналитика главной команды, где три года помогал Луису Энрике. За тот период «Барса» выиграла девять трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В 2018-м Энрике позвал Касаса своим помощником в сборную Испании, вместе они добрались до полуфинала Евро-2020, но еще до начала ЧМ-2022 Хесус покинул национальную команду. Теперь Касас тренирует в экзотической для испанца стране, где уже успел выиграть титул — в январе сборная Ирака впервые за 35 лет стала обладателем Кубка Персидского залива.

Зидан Икбал. Фото Global Look Press

Звезды

Полновесных мировых звезд в сборной Ирака никогда не было и нет, да и в Европе из нынешнего состава играют единицы: один — в Португалии (Усама Рашид, «Визела»), трое — в Англии (Александер Ароаха в КПР, Али Аль-Хамади в «Уимблдоне», Зидан Икбал в «Манчестер Юнайтед»). Последний — настоящая надежда иракского футбола.

Икбал родился в Манчестере в 2003 году и с девяти лет учился в академии «Юнайтед». Хавбек уже дебютировал за «МЮ» — в декабре 2021 года Зидан вышел на пару минут в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз», хотя с тех пор появлялся только в заявке главной команды. За сборную Ирака Икбал уже провел два товарищеских матча.

Есть у восточной команды и знакомый российским болельщикам футболист — защитник Али Аднан минувшим летом перешел в «Рубин», за который сыграл восемь матчей. Зимой он был отзаявлен из-за перебора легионеров, но продолжает тренироваться с казанцами.

Стоимость составов

Россия — 141 700 000 евро

Ирак — 9 080 000 евро

Сборная Ирака занимает лишь 68-е место в рейтинге ФИФА (Россия — 37-е), а ее футболистов в Европе почти не встретишь. Уровень местного чемпионата тоже относительно невысок — иракская лига занимает 13-е место в таблице коэффициентов Азиатской конфедерации футбола.

Неудивительно, что при таких вводных совокупная цена национальной команды едва превышает 9 миллионов евро, если верить Transfermarkt. Стоимость сборной России — в 16 раз выше: почти 142 миллиона. Сразу три наших футболиста отдельно стоят дороже всего состава соперника: Матвей Сафонов, Арсен Захарян (по 15 миллионов) и Далер Кузяев (10 миллионов).

В сборной Ирака наивысшая цена у Зидана Акбала и Амджада Аттвана — по 800 тысяч евро. У нас столько же стоит Сергей Песьяков — самый дешевый футболист команды.

Сборная Ирака — победитель Кубка Азии-2007. Фото Getty Images

Достижения

Ирак никогда не считался грандом азиатского футбола — это сборная второго эшелона. На чемпионат мира эта команда попадала всего раз — в 1986 году в Мексике, где проиграла во всех трех встречах группового этапа. На Олимпийских играх успехи нашего соперника чуть выше — в 2004 году он даже был близок к медалям, но уступил в полуфинале и матче за бронзу.

Зато на Кубке Азии Ирак регулярно выходит в плей-офф, а в 2007-м даже стал чемпионом. Ту победу отчасти можно сравнить с успехом сборной Греции на Евро-2004 — иракцы тоже были далеко не фаворитами турнира, но сенсационно победили и получили право выступить на Кубке конфедераций-2009, где не вышли из группы. Зато в Кубке арабских наций Ирак успешен: четыре титула, пусть последний и датирован 1988 годом.

Самый свежий триумф — на домашнем Кубке Персидского залива два месяца назад, где Ирак по пути к золоту обыграл Саудовскую Аравию и Катар. Следующая цель команды Касаса — пройти как можно дальше на Кубке Азии в 2024 году.