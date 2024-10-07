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Сегодня, 18:39

Занзибар готов сыграть со сборной России в ноябре

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о желании национальной команды провести товарищескую игру против сборной России в ноябре.

«Нам было бы интересно сыграть с Россией, это здорово для нас. Исторически между Россией и Занзибаром сложилась дружба еще во времена Советского союза. Если нам сделают приглашение в ноябре, мы будем готовы приехать. Некоторые игроки Занзибара будут задействованы в сборной Танзании, но мы все равно остаемся сильной командой!» — сказал Джабир «СЭ».

Занзибар не является членом ФИФА.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Футбол
Сборная России по футболу
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