Вместо Жемалетдинова и Зобнина в сборную России вызваны Игнатьев и Могилевец

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев и хавбек «Рубина» Павел Могилевец вызваны в сборную России вместо травмированных полузащитника железнодорожников Рифата Жемалетдинова и спартаковского хавбека Романа Зобнина, cообщается в официальном Twitter команды.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск).

Вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина в сборную вызваны Владислав Игнатьев («Локомотив») и Павел Могилевец («Рубин»). — Сборная России (@TeamRussia) October 4, 2019

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