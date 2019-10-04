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Вместо Жемалетдинова и Зобнина в сборную России вызваны Игнатьев и Могилевец

14:23
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев и хавбек «Рубина» Павел Могилевец вызваны в сборную России вместо травмированных полузащитника железнодорожников Рифата Жемалетдинова и спартаковского хавбека Романа Зобнина, cообщается в официальном Twitter команды.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск).

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