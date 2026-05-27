Головин не сыграет за сборную России из-за перелома пальца

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит ближайшие BetBoom товарищеские матчи национальной команды.

28 мая Россия встретится с Египтом в Каире, а в июне сыграет против Буркина-Фасо в Волгограде и Тринидада и Тобаго в Калининграде.

«У Головина перелом пальца, поэтому последнюю игру не играл за «Монако». Минимум месяц не играть, без нагрузок вообще», — приводит ТАСС слова Карпина.

В сезоне-2025/26 29-летний Головин провел 25 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

