27 мая, 21:21

Головин не сыграет за сборную России из-за перелома пальца

Алина Савинова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит ближайшие BetBoom товарищеские матчи национальной команды.

28 мая Россия встретится с Египтом в Каире, а в июне сыграет против Буркина-Фасо в Волгограде и Тринидада и Тобаго в Калининграде.

«У Головина перелом пальца, поэтому последнюю игру не играл за «Монако». Минимум месяц не играть, без нагрузок вообще», — приводит ТАСС слова Карпина.

В сезоне-2025/26 29-летний Головин провел 25 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: ТАСС
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Булыкин: «Мы не узнаем реальную силу нашей сборной, пока не начнутся официальные турниры»
В Египте оценили уровень игры сборной России: «Могла бы выйти из группы на чемпионате мира»
Сборную Буркина-Фасо встретили в Волгограде с песнями и караваем
Агкацев: «Спасибо большое всем, кто приехал поболеть за сборную России в Египте»
Газзаев о поражении России от Египта: «У нас сегодня есть хороший набор игроков, а сборной нет»
Агкацев объяснил, как пропустил гол от Египта
