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Сегодня, 16:45

Главный тренер сборной Ирака: «Вступление РФС в АФК поднимет общий уровень игры в этой географической зоне»

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Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию (АФК)

— Сборная России может перейти в Азиатскую конфедерацию. Футбол будет лучше, если Россия перейдет в Азию?

— Конечно, эти вопросы находятся в компетенции российской ассоциации, но российская сборная очень сильный и достойный соперник. Вступление в Азиатскую ассоциацию футбола поднимет общий уровень игры в этой географической зоне.

(Григорий Горностаев)

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Сборная России по футболу
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