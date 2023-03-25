Главный тренер сборной Ирака: «Вступление РФС в АФК поднимет общий уровень игры в этой географической зоне»

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию (АФК)

— Сборная России может перейти в Азиатскую конфедерацию. Футбол будет лучше, если Россия перейдет в Азию?

— Конечно, эти вопросы находятся в компетенции российской ассоциации, но российская сборная очень сильный и достойный соперник. Вступление в Азиатскую ассоциацию футбола поднимет общий уровень игры в этой географической зоне.

(Григорий Горностаев)