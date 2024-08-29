Семин назвал закономерным вызов восьми игроков «Локомотива» в сборную России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание восьми футболистов железнодорожников в окончательный состав сборной России на матчи против Вьетнама и Таиланда.

«Закономерно, потому что «Локомотив» — лидер. Это говорит о том, что тренер сборной за всеми следит. В определенный момент делает определенные коррективы. Вызывает в сборную тех, кто лучше всего играет на сегодняшний день. У него такой принцип», — сказал Семин «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 1 сентября. 5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».