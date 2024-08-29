Кафанов: «Один матч за сборную проведет Сафонов, по одному тайму сыграют Лунев и Латышонок»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему только три вратаря вошли в окончательный состав национальной команды на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

В список были включены Матвей Сафонов, Андрей Лунев и Евгений Латышонок.

«Перед отъездом во Вьетнам мы проведем всего одну тренировку в Новогорске. В расширенный список команды были включены пять вратарей, и все они достойны вызова в национальную команду. Все ребята хорошо отыграли последний отрезок. Но в итоговый состав было решено включить трех вратарей. Планируется, что один матч проведет Сафонов, по одному тайму сыграют Лунев и Латышонок», — приводит слова Кафанова пресс-служба РФС.

Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». На данный момент россиянин не сыграл ни одного официального матча за парижан.

32-летний Лунев этим летом стал игроком «Динамо». В сезоне-2024/25 он провел 6 матчей, в которых пропустил 4 гола и дважды сыграл на ноль.

26-летний Латышонок перешел из «Балтики» в «Зенит» в летнее трансферное окно. Он сыграл 7 матчей во всех турнирах, пропустил 3 гола и 5 раз отыграл на ноль.

5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».