Сборная России провела восстановительную тренировку

Сборная России провела послематчевую тренировку в Турции, сообщает пресс-служба национальной команды.

В занятии принимают участие футболисты, которые не играли в матче Лиги наций с Турцией (2:3) или провели меньше тайма. Остальные занимаются в тренажерном зале отеля.

Послематчевая тренировка @TeamRussia в Стамбуле. В занятии принимают участие футболисты, которые не играли с Турцией или провели меньше тайма. Остальные занимаются в тренажерном зале отеля. pic.twitter.com/GLmJi6LtXd — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2020

Защитники Андрей Семенов и Федор Кудряшов, а также полузащитник Роман Зобнин не полетят с командой на заключительный матч Лиги наций с Сербией, который пройдет 18 ноября в Белграде, а отправятся в расположение своих клубов. Все трое футболистов дисквалифицированы.