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Сборная России провела восстановительную тренировку

11:09
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Сборная России провела послематчевую тренировку в Турции, сообщает пресс-служба национальной команды.

В занятии принимают участие футболисты, которые не играли в матче Лиги наций с Турцией (2:3) или провели меньше тайма. Остальные занимаются в тренажерном зале отеля.

Защитники Андрей Семенов и Федор Кудряшов, а также полузащитник Роман Зобнин не полетят с командой на заключительный матч Лиги наций с Сербией, который пройдет 18 ноября в Белграде, а отправятся в расположение своих клубов. Все трое футболистов дисквалифицированы.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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