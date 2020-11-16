Сборная России провела восстановительную тренировку
11:09
Сборная России провела послематчевую тренировку в Турции, сообщает пресс-служба национальной команды.
В занятии принимают участие футболисты, которые не играли в матче Лиги наций с Турцией (2:3) или провели меньше тайма. Остальные занимаются в тренажерном зале отеля.
Защитники Андрей Семенов и Федор Кудряшов, а также полузащитник Роман Зобнин не полетят с командой на заключительный матч Лиги наций с Сербией, который пройдет 18 ноября в Белграде, а отправятся в расположение своих клубов. Все трое футболистов дисквалифицированы.
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