Сборная России ответила на вопрос, где Черышев

Сборная России на своей странице в Инстаграме пожелала скорейшего выздоровления полузащитнику "Валенсии" Денису Черышеву. 28-летний россиян не был вызван на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

– А где Черышев? Ответ на этот популярный вопрос был озвучен много раз, но лучше один раз увидеть. К сожалению, наш полузащитник травмирован и не сможет принять участие ни в июньских матчах сборной России, ни в финале Кубка Короля, куда он отправился с "Валенсией" в качестве поддержки.

Давайте и мы поддержим Дениса, ведь вместе мы команда! Поправляйся скорее, ждем твоего возвращения, – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира