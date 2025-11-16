Футбол
Сегодня, 08:00

Сборная Чили готова пригласить Россию на ответный товарищеский матч

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Батраков, Даниил Фомин и футболист сборной Чили Габриэль Суасо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе сборной Чили ответили на вопрос «СЭ» об ответном матче против сборной России.

В субботу, 15 ноября, сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Мы были бы очень счастливы принять Россию в Чили. Нам здесь очень комфортно, вдобавок отметим, что нас здесь очень хорошо приняли!» — сообщили «СЭ» в пресс-службе чилийской сборной.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
