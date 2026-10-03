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Посол Намибии Нашанд: «Пару месяцев назад наши ребята не могли и мечтать, что проведут матч с Россией»

Посол Намибии Нашанд: «Пару месяцев назад наши ребята не могли и мечтать, что проведут матч с Россией»

Константин Белов
Корреспондент

Чрезвычайный и полномочный посол Намибии в России Моника Нашанд прокомментировала предстоящий BETBOOM товарищеский матч между сборными.

Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 18.40 по московскому времени.

— Очень здорово, что сборная России и Намибии смогли встретиться в товарищеском матче, — начала Нашанд. - И не важен результат сегодняшней встречи.

Пару месяцев назад наши ребята не могли и мечтать, что откажутся в России и проведут здесь матч.

— Хотели бы увидеть матч со сборной Россией в Намибии?

— Конечно. Я думаю, что ответный матч должен пройти в Намибии. Может быть, у нас нет таких прекрасных стадионов, но нам будет приятно принять у себя сборную России.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Россия&nbsp;&mdash; Намибия.Россия — Намибия: онлайн-трансляция матча
Товарищеские матчи. Сборные. .
03 октября, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Россия
Намибия

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