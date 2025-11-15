Губерниев о поражении России от Чили: «Эх, сыны Карпина...»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

«Ой, не успел прилететь из Китая и шок!!! Нашу футбольную сборную продинамили чилийцы... Эх, сыны Карпина...», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.