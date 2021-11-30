Сборная России поздравила всех со Всемирным днем домашних животных
12:16
Пресс-служба сборной России в Twitter поздравила всех со Всемирным днем домашних животных.
«Берегите своих пушистых друзей! Со Всемирным днем домашних животных», — говорится в сообщении.
Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Матч пройдет 24 марта на поле россиян.
Победитель встречи между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.
Берегите своих пушистых друзей! Со Всемирным днём домашних животных ?#WorldPetsDay— Сборная России (@TeamRussia) November 30, 2021
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