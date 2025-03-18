Россия и Гренада сыграют в товарищеском матче 19 марта

Сборные России и Гренады сыграют в товарищеском матче в среду, 19 марта.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Гренада можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, товарищеская игра сборных будет доступна в федеральном телеэфире на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Товарищеские матчи. .

19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

В прошлом, 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Наша национальная команда обыграла Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0) и Сербию (4:0). Гренада сыграла два матча в рамках отбора ЧМ-2026 с Коста-Рикой (0:3) и Тринидадом и Тобаго (2:2).