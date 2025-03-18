Футбол
18 марта, 20:00

Россия — Гренада: время начала матча, где смотреть трансляцию

Россия и Гренада сыграют в товарищеском матче 19 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные России и Гренады сыграют в товарищеском матче в среду, 19 марта.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Гренада можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, товарищеская игра сборных будет доступна в федеральном телеэфире на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада

В прошлом, 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Наша национальная команда обыграла Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0) и Сербию (4:0). Гренада сыграла два матча в рамках отбора ЧМ-2026 с Коста-Рикой (0:3) и Тринидадом и Тобаго (2:2).

Популярное видео
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Бучь

    Будет жарко...

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    А кто будет комментировать сие мероприятие? Надеюсь Георгий с Гениталичем

    18.03.2025

    • Карпин прокомментировал информацию о том, что он планирует уехать в Эстонию

    Карпин: «Почему не вызвал Александра Мостового? Нет смысла в еще одном скуфе»

