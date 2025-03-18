Карпин: «Почему не вызвал Александра Мостового? Нет смысла в еще одном скуфе»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции национальной команды ответил, почему не вызвал на товарищеские матчи 56-летнего экс-хавбека «Спартака» Александра Мостового.
Ранее во время общения с прессой Дзюба ответил на вопрос о том, что ведущая Олеся Иванченко нагадала форварду возвращение в сборную.
— Александр Мостовой спросил, почему его не вызвали.
— Вы про всех людей будете спрашивать, кто не в себе? У нас есть Никифоров, Онопко, Карпин. Нет смысла вызывать еще одного скуфа.
BetBoom матч России и Гренады пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.
