Карпин: «Почему не вызвал Александра Мостового? Нет смысла в еще одном скуфе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции национальной команды ответил, почему не вызвал на товарищеские матчи 56-летнего экс-хавбека «Спартака» Александра Мостового.

Ранее во время общения с прессой Дзюба ответил на вопрос о том, что ведущая Олеся Иванченко нагадала форварду возвращение в сборную.

— Александр Мостовой спросил, почему его не вызвали.

— Вы про всех людей будете спрашивать, кто не в себе? У нас есть Никифоров, Онопко, Карпин. Нет смысла вызывать еще одного скуфа.

BetBoom матч России и Гренады пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.