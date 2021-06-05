Сегодня в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сборная России проведет товарищеский матч с Болгарией. Начало матча встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал. «СЭ» подготовил прогноз на этот поединок, а сделать ставку на него можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

До первого матча на групповом этапе Евро-2020 — против Бельгии — остается неделя. Игра с Болгарией — последняя репетиция. В таких встречах тренеры и команды решают свои задачи. Не стоит ждать яркого и искрометного футбола.

Подобное в исполнении сборной России мы видели перед ЧМ-2018. нНа самом турнире все было иначе. Поэтому главное — обойтись без травм. Ведь Марио Фернандес и Денис Черышев находятся не в идеальном состоянии.

Болгария не отобралась на Евро-2020 и сейчас просто готовится к продолжению отбора на ЧМ-2022. Команда не решает серьезных задач.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча сборную России. Коэффициент на победу команды Станислава Черчесова — 1.40, на Болгарию — 11.0, на ничью — 4.50.

Матч контрольный, но Россия хочет победить дома и готовиться к Бельгии в хорошем настроении. У Болгарии далеко не оптимальный состав и нет особой мотивации.

Учитывая статус матча и подготовку России к Евро, большого количества голов ждать не стоит. В последних трех товарняках россияне в общей сложности забили всего всего дважды.

Прогноз «СЭ»: победа России и тотал голов меньше 2.5 с высоким коэффициентом 3.00.

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