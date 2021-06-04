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Черчесов о приезде Киркорова: «Он нам пожелал удачи»

13:57
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о встрече с певцом Филиппом Киркоровым.

«Знали, что Киркоров будет петь гимн перед матчем. Вчера мы узнали, что УЕФА не дает ему возможность на поле пообщаться с игроками. Меня попросили, чтобы он зашел к нам перед игрой. Но мы бы не уделили ему времени. Попросили его приехать сегодня в 11 часов. Мы пообщались в номере, потом на поле сфотографировались, пожелали ему удачи. Это правильно. Он нам пожелал удачи, надеемся, что все будет хорошо», — сказал Черчесов.

Ранее стало известно, что Киркоров исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем Россия — Болгария. Встреча пройдет в Москве 5 июня и начнется в 18:00 мск.

(Владислав Зимагулов)

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