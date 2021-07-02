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РБК: РФС обсудит с Черчесовым условия отставки

22:39
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский футбольный союз (РФС) обсуждает отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Переговоры между РФС и представителем Станислава Черчесова по условиям расторжения контракта начнутся в ближайшие дни, утверждает РБК.

В РФС в ближайшее время будет сформирован список претендентов на пост главного тренера сборной. Это будет список как из отечественных, так и зарубежных специалистов.

При этом кандидатура главного тренера «Зенита» Сергея Семака не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных.

Станислав Черчесов.«Правильные и воспитанные ничего не выигрывают». О чем два с половиной часа говорил Черчесов

В среду утром в РФС состоялся технический комитет организации. Он признал работу Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной, но при этом выразил ему доверие.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016-го. При нем команда провела 57 матчей, в 25 из которых одержала победу, 21 матч проиграла. Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

На чемпионате Европы сборная России заняла четвертое место в группе и не смогла выйти в плей-офф. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60dc73aa9a7947f326d08d92

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Иван Шитик все материалы автора

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