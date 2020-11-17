Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о стыковых матчах квалификации чемпионата мира-2010 со сборной Словении. Тогда россияне победили дома со счетом 2:1, но проиграли в Мариборе (0:1) и не попали в финальную стадию ЧМ.

«Я просто помню, как мы уезжали со стадиона, когда в нас камни летели от наших болельщиков, — рассказал Павлюченко на YouTube-канале «Мяч Production». — Наши орали всякие гадости, кидали в автобус. Я после этого матча не мог выйти на улицу. Мне даже стыдно было выйти. Ну просто обосрались. Вышли, такой матч и... Только начали, первые минуты... Там благодаря Акинфееву не пропустили, он вытащил в начале, выход один в один. Понятно было, что все.

Какая-то неуверенность была у нас. Играем на выезде, я еще помню этот стадион маленький, поляна маленькая, что-то эти трибуны орут, что-то как-то некомфортно. И сразу, с первых минут было видно, знаешь, что не настроились. Чего-то не хватало. Или, может быть, боязнь за результат была.

Это худшее футбольное воспоминание».