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Боярский о словах Дзюбы про сборную: «Артем — молодец! Все правильно сделал»

14:36
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Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы о готовности играть за сборную России.

«Дзюба — молодец! Он все правильно сделал. Его слова нужно воспринимать всерьез. А в их конфликт с Карпиным я не лезу, это не мое дело», — сказал Боярский «СЭ».

Форвард «Зенита» лишь раз при нынешнем главном тренере национальной команды попадал в расширенный список на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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