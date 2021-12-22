Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы о готовности играть за сборную России.

«Дзюба — молодец! Он все правильно сделал. Его слова нужно воспринимать всерьез. А в их конфликт с Карпиным я не лезу, это не мое дело», — сказал Боярский «СЭ».

Форвард «Зенита» лишь раз при нынешнем главном тренере национальной команды попадал в расширенный список на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.