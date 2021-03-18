Черчесов объяснил, почему вызвал Кутепова на матчи сборной в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по итогу первого дня тренировочных сборов команды в Сочи ответил на вопросы журналистов. Специалист высказался о вызове защитника «Спартака» Ильи Кутепова и прокомментировал скорый приезд игроков, выступающих в западных лигах.

— В течение двух дней в сборной соберут всех игроков? Это касается и легионеров?

— Легионеров — нет. Потому что у них 21 марта у всех тур. Мы не можем так сделать, чтобы они играли 21-го, а 22-го прилетели и с нами отсюда полетели на матчи. Сейчас вот решается вопрос: как, когда, кто прилетит, во сколько, чтобы мы четко понимали. По Жирову, наверное, уже читали, что у немцев и словаков определенная ситуация, которая не позволяет игроку лететь, поэтому он будет две игры, а потом улетит.

— Означает ли это, что футболисты сборной Словакии тоже не смогут сыграть в Германии?

— Естественно, мы этот вопрос себе задаем. Как они этот вопрос будут решать. Пустят ли их клубы — это уже другой вопрос. На сегодняшний день мы подстраховались, возможно, что и у нас что-то изменится. Вызвали Кутепова, который последний матч с «Динамо» сыграл в основном составе. Дал нам пищу, мы его вызвали, — сказал Черчесов.

Сборная России сыграет против Мальты (24 марта), со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта) в рамках отбора к ЧМ-2022.

(Игорь Рабинер)