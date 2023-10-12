Карпин о победе сборной России над Камеруном: «Было больше нервов, чем кайфа»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.
Игра прошла в Москве в четверг, 12 октября. Единственный гол забил Федор Чалов.
— Не кайфанули, — сказал Карпин. — Было больше нервов, чем кайфа. Многое получалось, очень многое не получалось.
— Вынос Камеруна состоялся?
— Состоялся матч, в котором, слава Богу, мы выиграли.
Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.
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