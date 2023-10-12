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Сегодня, 21:53

Алексей Миранчук: «Очень рад, что сыграли с братом на одном поле»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алексей Миранчук (слева) и Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал «СЭ» победу над Камеруном (1:0).

Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном вышел на замену на 65-й минуте встречи. Оба футболиста не отличились результативными действиями.

«Эмоции от игры за сборную — супер. Очень рад, что сыграли с братом на одном поле. 20 тысяч болельщиков в Москве? Очень приятно», — сказал Миранчук «СЭ».

Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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