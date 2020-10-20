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Источник: РФС хочет перенести матч России и Молдавии из Кишинева в Сочи

14:36
Сборная России. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз хочет перенести ноябрьский товарищеский сборной России с командой Молдавии из Кишинева в Сочи, утверждает Telegram-канал «Мутко против».

В случае, если хотя бы у одного игрока сборной вдруг окажется положительный результат на ккоронавирус, вся команда может застрять в Молдавии на несколько недель.

Еще одна причина — погодные условия: в Сочи в ноябре погода больше подходит для футбола, чем в Кишиневе.

Молдавская сторона пока не дала согласия, но шансы на перенос пока есть.

Товарищеский матч Молдавия — Россия запланирован на 12 ноября.

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