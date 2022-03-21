Форвард Константин Тюкавин прокомментировал вызов в сборную России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от вызова в национальную сборную на мартовский сбор.

«Пока ничего не знаю, только проснулся», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

В этом сезоне футболист провел 22 матча в РПЛ, забив 5 голов и сделав 4 результативных передачи.

Сегодня, 21 марта, сборная России начинает свой сбор в Москве. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от выступления в международных турнирах под своей эгидой.