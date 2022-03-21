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Сегодня, 11:50

Форвард Константин Тюкавин прокомментировал вызов в сборную России

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал вызов в сборную России
Виктория Кравченко
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от вызова в национальную сборную на мартовский сбор.

«Пока ничего не знаю, только проснулся», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

В этом сезоне футболист провел 22 матча в РПЛ, забив 5 голов и сделав 4 результативных передачи.

Сегодня, 21 марта, сборная России начинает свой сбор в Москве. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от выступления в международных турнирах под своей эгидой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-o-vy-zove-v-sbornuyu-rossii-tol-ko-prosnulsya-nichego-ne-znayu/
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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