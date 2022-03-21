Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:44

Умяров и Литвинов покинули расположение молодежной сборной России из-за травм

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футболисты московского «Спартака» Наиль Умяров и Руслан Литвинов покинули расположение молодежной сборной России.

«По приезде в расположение молодежной сборной Наилю Умярову было проведено полное медицинское обследование, которое выявило повреждение голеностопного сустава. На данном этапе для его полноценного участия в тренировочном процессе необходимо минимум 7-10 дней реабилитационных процедур. В этой связи было принято решение отпустить Умярова в расположение клуба, где он продолжит лечение.

Руслану Литвинову мы сделали УЗИ и выявили мышечное повреждение, которое тоже не позволит полноценно тренироваться на этих сборах в составе команды. При активном физиотерапевтическом лечении потребуется от 5-7 дней покоя. Поэтому и в его случае также было принято решение отпустить игрока и проводить реабилитационно-восстановительные мероприятия в составе клуба", — приводит слова врача сборной Александра Родионова сайт РФС.

Учебно-тренировочный сбор молодежной команды стартовал в воскресенье, 20 марта, на базе «Новогорск».

Источник: https://rfs.ru/news/215462
Руслан Литвинов
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
0
Читайте также
Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селихов рассказал, как он узнал о вызове в сборную России

Форвард Константин Тюкавин прокомментировал вызов в сборную России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости