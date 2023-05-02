Ежов рассказал о своем первом вызове в сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал о своем первом попадании в состав сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин.

«Когда в первый раз с Сашей Коваленко приехали в сборную России, сначала было непривычно. Понятно, некоторых ребят знали, с кем-то на поле пересекались, с кем-то играли по детям еще. Но общаться особо было не с кем. Валерий Георгиевич позвал нас к себе в комнату и начал общаться. Не как тренер, а как обычный человек: как дела, как настроение, расслаблены, не расслаблены? Потом на меня смотрит и говорит: «Ну по тебе видно, тебе вообще все пофиг». Отвечаю: «Нет, немного нервничаю все-таки». В общем, Валерий Георгиевич оставил только положительные впечатления о себе», — приводит Sport24 слова Ежова.

Полузащитник дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Кыргызстана (2:1).