Черчесов не собирается советовать Тедеско, как использовать Бакаева и Зобнина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не давал советов своему коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий специалист ранее отреагировал на слова Черчесова о том он не рассматривает Романа Зобнина как флангового игрока, а Зелимхана Бакаева — как игрока центра поля.

Доменико Тедеско: «Уважаю мнение Черчесова. Но у нас «Спартак», а не сборная»

— Как вам позиция Зобнина на правом фланге? Тоже не видите его там, как и Бакаева в центре? — вопрос Черчесову.

— Не знаю, почему такой резонанс в ответ на мои слова. Я и про Нойштедтера говорил, что не использую его в опорной зоне. Меня спрашивают — я отвечаю. Мы ни разу не звонили тренерам клубов и не говорили, где и кого использовать. Мой коллега из «Спартака» пока только узнает нашу лигу. Мы-то знаем уже. А нравоучений никому не даем. Зобнин у нас справа играть не будет, у нас есть кому играть справа. И в середине есть кому играть, поэтому Бакаев у нас на другой позиции. Но мы зависимы от клубов, часто об этом говорим. Если заиграют на новых позициях — замечательно. (Дмитрий Зеленов)

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