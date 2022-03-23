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Баринов: «А для чего беречься? Провести 6 дней в сборной, перезагрузиться»

Екатерина Звенигородская
,  
Артем Бухаев
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от сбора национальной команды.

— Мы только тренируемся. Играть мы не можем, к сожалению. Это очень печально. Какова задача сбора? Собраться, вспомнить требования к сборной, подготовиться к РПЛ. Новичков сборной хорошо приняли. Надо доказывать и показывать свой уровень.

У меня не было повреждений. А для чего беречься? Провести 6 дней в сборной, перезагрузиться. Почему нет.

— Есть ли послабления, разрешает ли сахар сейчас Карпин?

— Еда так и осталась, были бы матчи, было бы больше теоретических занятий. А так все осталось, как и было.

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