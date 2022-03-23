Антон Шунин: «Нормально пережил период без сборной. Я не смирился, а продолжил работать»
Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, как пережил тот период, когда его не звали в национальную команду.
«Я нормально пережил период без сборной. Я не смирился, а продолжил работать.
Любой игрок хочет играть за сборную на полном стадионе болельщиков. Официальные игры придают кураж и ответственность. Любой бы хотел провести официальную игру. Я считаю, что правильно провести этот сбор и становиться лучше.
Мы разбираем каждую игру, которую отыграли с «Динамо». В частности разобрали последнюю игру с «Ростовом». Двигаемся дальше.
Удивил ли Лукаку на Евро? Лукаку мы все знаем. Он отличный и великолепный игрок. Я бы не хотел делиться тем, что у меня внутри. Главное — сделать правильные выводы», — заявил Шунин.
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