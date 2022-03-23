«По-футбольному душат нас везде». Баринов о санкциях ФИФА

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов отказался комментировать решение ФИФА, в результате которого национальная команда не попала на ЧМ-2022.

— Я не хочу обсуждать решение ФИФА. Вы сами все знаете. Пусть это останется на их совести. Я не хочу про это говорить. Вы сами знаете, как спортсмены про нас говорили. По-футбольному душат нас везде.

Нам не говорили причины, почему не будет матча. Думал, что будет. Видимо, посчитали, что так нужно. Может, это кого-то из ФИФА или УЕФА задевает.

— Кто сейчас лидер команды?

— Да все лидеры команды, все капитаны. Я в «Локомотиве» капитан, там лидер.