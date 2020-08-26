Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матчей сборной России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября), а также прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

— С учетом ситуации с коронавирусом встречи будут напряженными и сложными, — рассказал «Известия» Александр Точилин. — В первую очередь в психологическом плане. Ребятам потребуется время, чтобы почувствовать игровой ритм. К тому же на таком уровне вне зависимости от соперника — все матчи тяжелые. А в составе соперников есть много игроков самого высокого уровня.

Смолов стабильно играет в нынешнем сезоне, получает много времени на поле. Понятно, что от него ждут большей результативности с учетом того, что он дважды становился лучшим снайпером РПЛ. В какой-то степени его возвращение — это аванс.

В текущем сезоне 30-летний Смолов провел 5 матчей за «Локомотив» и забил один гол.