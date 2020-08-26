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Александр Точилин: «Возвращение Смолова в сборную России — это аванс»

15:20
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матчей сборной России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября), а также прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

— С учетом ситуации с коронавирусом встречи будут напряженными и сложными, — рассказал «Известия» Александр Точилин. — В первую очередь в психологическом плане. Ребятам потребуется время, чтобы почувствовать игровой ритм. К тому же на таком уровне вне зависимости от соперника — все матчи тяжелые. А в составе соперников есть много игроков самого высокого уровня.

Смолов стабильно играет в нынешнем сезоне, получает много времени на поле. Понятно, что от него ждут большей результативности с учетом того, что он дважды становился лучшим снайпером РПЛ. В какой-то степени его возвращение — это аванс.

В текущем сезоне 30-летний Смолов провел 5 матчей за «Локомотив» и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1052559/timur-ganeev/vozvrashchenie-smolova-v-sbornuiu-eto-avans-forvardu

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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