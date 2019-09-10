Александр Мостовой: «Многие считали, что Россия легко обыграет Казахстан. Кроме меня»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе команды Станислава Черчесова над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Много нервов потратили по ходу игры? — первый вопрос Мостовому.

— Нет. Я изначально был уверен, что Бельгия и Россия выйдут из группы. Что касается этого матча, думаю, многие считали, что мы легко обыграем Казахстан. Кроме меня.

— Почему?

— Прогнозировал, что победим максимум со счетом 2:0. Понимал — если Казахстан правильно сыграет тактически, нам тяжело будет забить. Так и получилось. Другое дело — обороняться 90 минут сложно. В какой-то момент гости дрогнули и пропустили со «стандарта».

— Как вам качество игры нашей сборной?

— Сейчас многие скажут, что мы выглядели плохо. Но я не соглашусь. Нормально играли. Просто увидели другую команду Казахстана, отличавшуюся от той, что вышла в первом матче. Поэтому нам пришлось помучиться.

— В целом тоскливое зрелище?

— Почему? Забей наши в первом тайме, все бы, наверное, закончилось. Моменты-то были. Здесь нужно отметить гостей. По сравнению с первой игрой они боролись, шли в отбор, а не отбывали номер. А так посмотрите статистику — все станет ясно. (Виталий Айрапетов)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира