Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России
Соболев и Головин обменялись колкостями в самолете перед матчем с Ираном

Соболев и Головин обменялись колкостями в самолете перед матчем с Ираном

Сергей Ярошенко

Футболисты сборной России Александр Головин и Александр Соболев обменялись колкостями, находясь в расположении национальной команды.

Видео с диалогом футболистов в самолете опубликовала пресс-служба сборной.

Соболев: Еще есть места?

Головин: Места нет же тут, да? Пересядь.

Соболев: Уйти мне, Саша?

Головин: Да. Из сборной желательно.

Соболев: У нас новый диктатор в сборной.

Ранее пресс-служба РФС опубликовала ролик, в котором Соболев пытался попасть мячом между ногами Головина, пока тот стоял к нему спиной и наклонился завязать шнурки. Мяч попал хавбеку под коленями и отскочил назад.

Соболев прокомментировал неудачное действие словами «Ой, извини. Ты же знаешь, я случайно. Я же мимо бил, ты знаешь. В сучок попало». Головин спросил форварда «Ты дурак? Дурак что ли?»

29 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия&nbsp;&mdash; Иран.Россия — Иран: онлайн-трансляция матча сборных

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Головин
Александр Соболев
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
За Криштиану в аэропорт бросился президент, тренер собирается просить прощения, но звезда улетела. Что произошло после отъезда Роналду из сборной
Уйти красиво — искусство. Месси им владеет, Криштиану Роналду — нет
«Карьера закончилась». Артем Дзюба больше не сыграет в Российской премьер-лиге
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Алексей Батраков: «Во время гимна ЛЧ отводил взгляд от родителей, чтобы не прослезиться»
Группа «Земляне» выступит перед матчем сборных России и Намибии
Газизов о победе сборной России над Ираном: «Был приятно удивлен»
Шнякин: «Губерниев осквернил комнату 8-16. Я к этому серьезно отношусь»
Умяров: «Игра за сборную вызывает только положительные эмоции»
Сычев: «Пусти нас сейчас в официальные матчи, мы показали бы очень достойный уровень»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пименов ожидает хорошей игры и победы сборной России в матче против Ирана

Полузащитник сборной России Пруцев о матчах с Ираном, Нигерией и Намибией: «Со всеми будет интересно»
Новости
RSS RSS
Все новости