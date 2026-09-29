Соболев и Головин обменялись колкостями в самолете перед матчем с Ираном

Футболисты сборной России Александр Головин и Александр Соболев обменялись колкостями, находясь в расположении национальной команды.

Видео с диалогом футболистов в самолете опубликовала пресс-служба сборной.

Соболев: Еще есть места?

Головин: Места нет же тут, да? Пересядь.

Соболев: Уйти мне, Саша?

Головин: Да. Из сборной желательно.

Соболев: У нас новый диктатор в сборной.

Ранее пресс-служба РФС опубликовала ролик, в котором Соболев пытался попасть мячом между ногами Головина, пока тот стоял к нему спиной и наклонился завязать шнурки. Мяч попал хавбеку под коленями и отскочил назад.

Соболев прокомментировал неудачное действие словами «Ой, извини. Ты же знаешь, я случайно. Я же мимо бил, ты знаешь. В сучок попало». Головин спросил форварда «Ты дурак? Дурак что ли?»

29 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.