Соболев и Головин обменялись колкостями в самолете перед матчем с Ираном
Футболисты сборной России Александр Головин и Александр Соболев обменялись колкостями, находясь в расположении национальной команды.
Видео с диалогом футболистов в самолете опубликовала пресс-служба сборной.
Соболев: Еще есть места?
Головин: Места нет же тут, да? Пересядь.
Соболев: Уйти мне, Саша?
Головин: Да. Из сборной желательно.
Соболев: У нас новый диктатор в сборной.
Ранее пресс-служба РФС опубликовала ролик, в котором Соболев пытался попасть мячом между ногами Головина, пока тот стоял к нему спиной и наклонился завязать шнурки. Мяч попал хавбеку под коленями и отскочил назад.
Соболев прокомментировал неудачное действие словами «Ой, извини. Ты же знаешь, я случайно. Я же мимо бил, ты знаешь. В сучок попало». Головин спросил форварда «Ты дурак? Дурак что ли?»
29 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.