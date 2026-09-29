Серов из-за болезни не сможет выступить после матча сборных России и Ирана

Народный артист России Александр Серов из-за болезни не сможет выступить после товарищеского матча сборных России и Ирана, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Александр Серов не сможет выступить на матче сборных России и Ирана, народный артист РФ приболел. В качестве номера закрытия Российский футбольный союз выбрал композицию «Ты узнаешь ее из тысячи» в исполнении лауреатов первой «Фабрики звезд» группы «Корни». От всей души желаем Александру Николаевичу скорейшего выздоровления и ждем на других матчах сборной России», — приводит заявление пресс-службы РФС ТАСС.

Изначально Серов должен был исполнить после встречи песню «Как быть».

Матч сборных России и Ирана пройдет 29 сентября на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

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