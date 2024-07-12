Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 15:44

Сенников рассказал об ожиданиях от Суперкубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Краснодара» за Суперкубок России.

«Непонятно, как подготовился «Краснодар» к Суперкубку. Кордоба еще в сборной Колумбии. Понятно, что из «Краснодара» многие футболисты ушли, но у команды длинная скамейка. Серьезных проблем с составом не будет. Преимущество в матче на стороне «Зенита», но непонятно, как новые футболисты будут взаимодействовать друг с другом», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

«Зенит» и «Краснодар» 13 июля сыграют в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судьям матча «Зенит» — «Краснодар» заплатят 1,2 миллиона рублей

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости