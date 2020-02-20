Председатель совета директоров химкинского «Олимпа», выступающего в группе «Запад» ПФЛ, Владимир Габулов прокомментировал подписание контракта с голкипером Станиславом Черчесовым-младшим.

— Станислав Станиславович Черчесов в составе «Олимпа» — результат вашей личной селекции?

— За селекцию во вратарской линии у нас отвечает Дмитрий Тяпушкин, которого пригласили из «Алании». Он предложил кандидатуру Черчесова-младшего. Станислава я знаю сам, мы вместе работали в «Динамо». Это обученный техничный вратарь с потенциалом и опытом работы в командах РПЛ и ФНЛ. В «Олимпе» у него хорошая возможность проявить себя. В команде есть перспективные и талантливые ребята, но уже сложился дружный рабочий коллектив.

— Станислав похож на папу?

— Внешнее сходство есть, и по-вратарски — тоже. Любой сын должен быть похож на отца.

— А на голкипера Габулова?

— Себя я могу оценивать субъективно. Правильнее, если это делают люди со стороны. Надеюсь, что при должном отношении к работе и самоотдаче ему удастся реализовать свой потенциал. (Вячеслав Короткин)