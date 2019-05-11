"Сочи", уже вышедший в РПЛ, проиграл "Авангарду"

"Сочи" проиграл "Авангарду" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ. Южане вышли на второй тайм уже в ранге вышедшего в премьер-лигу клуба, поскольку в другой игре "Шинник" обыграл "Томь".

"Авангард" вышел на шестое место в таблице и сохраняет теоретические шансы на попадание в стыковые матчи.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

36-й тур

"Авангард" (Курск) - "Сочи" - 2:1 (1:1)

Голы: Обольский, 7 (0:1). Федотов, 45 (1:1). Руденко, 59 (2:1).

"Авангард": Чагров, Дашаев, Багаев, Гоцук, Никитин, Коробов (Земсков, 89), Федотов (Руденко, 58), Каюмов (Стеклов, 82), Батютин (Машуков, 66), Трошечкин, Федчук.

"Сочи": Заболотный, Миладинович (Бахтияров, 83), Почивалин (Горбунов, 53), Юрганов, Маргасов, Лагатор, Песегов, Казаев (Косянчук, 70), Касаев (Саламатов, 64), Бурмистров, Обольский.

Предупреждения: Казаев, 13. Коробов, 23. Федчук, 84.

Судья: Панин (Московская область).

11 мая. Курск. Стадион "Трудовые резервы".