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Сегодня, 18:57

«Рубин» — «Уфа»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рубин» на своем поле примет «Уфу» в рамках третьего тура первой лиги. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников, Апшацев, Иванов, Зотов, Саплинов, Фамейе, Муллин.

Запасные: Беленов, Исмагилов, Нижегородов, Попов, Фаттахов, Чуперка, Косарев, Горбунов, Бакаев, Кузнецов, Лисакович.

«Уфа»: «Кукушкин, Голубев, Сухов, Ботака, Плиев, Кассинтура, Фищенко, Камилов, Емельянов, Жамалетдинов, Ортис.

Запасные: Кузнецов, Дзантиев, Сандрачук, Халилов, Погосов, Ахатов, Минаев, Карп.

ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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