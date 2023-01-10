Яровинский заявил, что пока не готов комментировать свое будущее в «Рубине»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что пока не может комментировать информацию о своем будущем в казанском клубе.

«На сегодняшний день я работник «Рубина». Остальное пока не могу комментировать. Пока рано. Не готов», — приводит слова Яровинского Sport24.

Яровинский пришел в «Рубин» вместе со Слуцким в декабре 2019 года. В ноябре Слуцкий уволился из казанского клуба по собственному желанию.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в таблице Первой лиги, имея 37 очков в активе.