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Яровинский заявил, что пока не готов комментировать свое будущее в «Рубине»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что пока не может комментировать информацию о своем будущем в казанском клубе.

«На сегодняшний день я работник «Рубина». Остальное пока не могу комментировать. Пока рано. Не готов», — приводит слова Яровинского Sport24.

Яровинский пришел в «Рубин» вместе со Слуцким в декабре 2019 года. В ноябре Слуцкий уволился из казанского клуба по собственному желанию.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в таблице Первой лиги, имея 37 очков в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-10-yarovinskiy-vyskazalsya-o-svoyem-budushchem-v-rubine
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
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КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

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Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

 11
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КАМАЗ

 8
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Балтика

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И К Ж
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 18 1 2
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Велес

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