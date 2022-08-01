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Сегодня, 22:24

Слуцкий объяснил, чего не хватило «Рубину» для победы над «Уфой»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче 3-го тура первой лиги против «Уфы» (0:0).

«Не хватило нам разнообразия в атакующих действиях. Очень много было длинных передач, попытки подбора в свободной зоне. Хотелось бы, чтобы мы варьировали игровые взаимодействия, в том числе атаковали позиционно, через центральную зону. Понятно, что она у соперника насыщенная, потому что они играли в два нападающих и игрока середины поля. Тем не менее разнообразия в атаке нам не хватило, чтобы дожать и выиграть эту игру», — приводит слова Слуцкого корреспондент «СЭ».

Казанцы набрали 4 очка и раслоложились на 10-м месте в турнирной таблице первой лиги. В следующем туре «Рубин» сыграет с «Нефтехимиком» 7 августа.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Леонид Слуцкий
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