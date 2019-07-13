Игнашевичу не хватило атмосферы стадиона "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич прокомментировал победу над "Балтикой" (2:0) во 2-м туре Олимп-ФНЛ.

– Мы сыграли организованно и в первом, и во втором тайме, контролировали ход матча и заслуженно победили, – сказал Игнашевич. – Нам не хватало атмосферы стадиона на Восточной улице, но руководство делает все возможное, чтобы следующий домашний матч прошел дома.

Отметим, что полиция запретила играть "Торпедо" на стадионе имени Стрельцова по соображениям безопасности. Игра прошла в академии "Спартака". (Артем Локалов)​

Болельщики бойкотируют матч "Торпедо" с "Балтикой" из-за переноса на резервную арену // "Наш дом - Восточка". Болельщики "Торпедо" устроили акцию протеста на матче с "Балтикой" //

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