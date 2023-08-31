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Сегодня, 19:09

Гойло признался, что не готовился к серии пенальти в матче FONBET Кубка России против ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Сочи» Никита Гойло признался, что специально не готовился к серии пенальти в матче FONBET Кубка России против ЦСКА.

«Почти превзошел Игоря Акинфеева в серии пенальти? «Почти» — это же не превзошел. Как готовился к серии пенальти? Да никак не готовился. Лично я никак не разбираю пенальти, это Дмитрий Владимирович Бородин все готовит. Мы все время смотрим, кто, куда бьет последние пенальти, какие-то особенности бьющего. Я, конечно, прислушиваюсь к Бородину, что он подсказывает, но в любом случае делаю, как сам чувствую», — приводит слова Гойло Sport24.

Матч ЦСКА — «Сочи» завершился со счетом 0:0 (5:4 по пенальти).

Источник: https://sport24.ru/football/news-573654-goylo-o-seyvakh-v-serii-penalti-s-tsska-nikak-ne-gotovilsya-delayu-kak-sam-chuvstvuyu
Никита Гойло
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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