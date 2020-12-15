«Сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром». Федун — о судье матча «Зенит» — «Спартак»
Досье «СЭ»
Сергей Карасев
Москва. Родился 12 июня 1979 года.
Защитник, воспитанник ДЮСШ «Тимирязевец», играл за МИСИ в КФК.
Начал судить в 1995 году. Матчи высшего дивизиона судит с 2008 года, провел 198 игр.
Судья всероссийской категории. Арбитр ФИФА, входит в элитную группу судей УЕФА.
Женат, трое детей.
Спартаковец Дзюба недоволен Карасевым
30 ноября 2012 года Сергей Карасев единственный раз судил встречу красно-белых с сине-бело-голубыми (2:4). Это была первая игра спартаковцев после увольнения Унаи Эмери. Ее они заканчивали вдевятером — красные карточки получили Пареха и Инсаурральде.
«Второе удаление спорное. Бруну Алвеш точно так же врезается», — заявил после матча Дзюба, игравший за «Спартак» и забивший один из двух голов.
«Зенит» при судействе Карасева — три поражения в 33 матчах
Карасев часто обслуживал игры с участием сине-бело-голубых. И, как правило, приносил им удачу: 21 победа и всего три поражения в 33 встречах. В Санкт-Петербурге зенитовцы при нем провели 16 матчей, одержали 12 побед и ни разу не проиграли.
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
13.08.2008
|
Терек (д)
|
3:1
|
02.08.2009
|
Сатурн (г)
|
2:2
|
13.09.2009
|
Ростов (д)
|
2:0
|
25.04.2010
|
Терек (д)
|
0:0
|
31.07.2010
|
Рубин (д)
|
2:0
|
03.10.2010
|
Спартак Нч (г)
|
3:2
|
24.04.2011
|
Крылья Советов (д)
|
3:0
|
18.09.2011
|
Рубин (г)
|
3:2
|
11.03.2012
|
Кубань (д)
|
1:1
|
22.09.2012
|
Крылья Советов (г)
|
2:2
|
20.10.2012
|
Кубань (д)
|
1:0
|
30.11.2012
|
Спартак (г)
|
4:2
|
31.03.2013
|
Терек (г)
|
3:0
|
02.11.2013
|
Амкар (д)
|
1:1
|
24.03.2014
|
Крылья Советов (д)
|
2:1
|
03.12.2014
|
Рубин (г)
|
1:0
|
07.03.2015
|
Урал (д)
|
3:0
|
12.04.2015
|
Рубин (д)
|
1:1
|
23.05.2015
|
Амкар (г)
|
0:1
|
21.11.2015
|
Урал (д)
|
3:0
|
05.03.2016
|
Краснодар (г)
|
0:0
|
24.04.2016
|
Ростов (г)
|
0:3
|
06.11.2016
|
Терек (г)
|
1:2
|
02.12.2017
|
Урал (д)
|
2:1
|
04.11.2018
|
Ахмат (д)
|
1:0
|
20.04.2019
|
Краснодар (г)
|
3:2
|
28.07.2019
|
Оренбург (г)
|
2:0
|
21.09.2019
|
Рубин (д)
|
5:0
|
19.10.2019
|
Ростов (д)
|
6:1
|
05.07.2020
|
Краснодар (г)
|
4:2
|
22.07.2020
|
Ростов (г)
|
2:1
|
19.09.2020
|
Урал (г)
|
1:1
|
21.11.2020
|
Ахмат (г)
|
2:2
Всего: 33 матча, +21=9-3 (69-31)
«Спартак» при судействе Карасева
Рефери впервые будет судить гостевую встречу красно-белых с командой не из Москвы. В столичном регионе спартаковцы при нем выиграли девять из 19 матчей.
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
14.01.2010
|
Динамо (д)
|
0:1
|
22.06.2011
|
Динамо (д)
|
0:2
|
28.08.2011
|
ЦСКА (д)
|
2:2
|
25.03.2012
|
Динамо (г)
|
3:1
|
13.05.2012
|
Локомотив (г)
|
2:0
|
11.11.2012
|
Краснодар (д)
|
2:0
|
30.11.2012
|
Зенит (д)
|
2:4
|
16.03.2013
|
Локомотив (д)
|
0:0
|
21.04.2013
|
ЦСКА (г)
|
2:2
|
14.09.2014
|
Торпедо (д)
|
3:1
|
08.05.2016
|
Динамо (д)
|
3:0
|
18.07.2017
|
Динамо (г)
|
2:2
|
13.05.2018
|
Динамо (д)
|
0:1
|
23.09.2018
|
ЦСКА (г)
|
1:1
|
02.12.2018
|
Локомотив (д)
|
2:1
|
19.08.2019
|
ЦСКА (д)
|
2:1
|
29.02.2020
|
Динамо (г)
|
2:0
|
23.08.2020
|
Локомотив (д)
|
2:1
|
13.09.2020
|
ЦСКА (г)
|
1:3
Всего: 19 матчей, +9=5-5 (27-27)
Русский Коллина и Федун
В Европе давно говорят, что Карасеву симпатизирует сам Пьерлуиджи Коллина. Потому судью периодически называют русским Коллиной. И за особое отношение, и за внешний вид.
А вот Роман Широков как-то сравнил его с клоуном: «Не знаю, сколько времени прибавили. Этот судья — клоун приличный». «Клоун — нормальная профессия. В цирке люди этому всю жизнь учатся», — парировал арбитр.
Владелец «Спартака» Леонид Федун грозился сделать все, чтобы поставить крест на карьере судьи. Было это давно — в 2011-м после ничьей с ЦСКА (2:2).
«Все свистки — в одну сторону, соотношение желтых карточек 5 к 1 в нашу «пользу», одних посадил на свисток, а другим позволялось почти все, — возмущался Федун. — Понимаю, что можно что-то не увидеть — касание мяча руки, например. Но нельзя же не замечать фолы против одной из команд постоянно! Такого судейства не припомню с бандитских времен начала 2000-х! И сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром. В какой-то момент даже с трибун ему кричали: «У тебя дети, что ли, в армии, что ты так судишь?» Так беспринципно подсуживать одной стороне — это невообразимо».
В апреле 2013-го, когда красно-белые снова сыграли 2:2 с красно-синими, Федун опять негативно отозвался о работе Карасева.
«На мой взгляд, судейство было традиционным. Судья, скажем так, пытается быть благосклонным в отношении наших соперников, — сказал он в телефонном интервью для программы «Неделя спорта». — И при этом я не хочу касаться тем пенальти. Это вопрос отдельный. Который матч подряд нам стоит повести в счете, судья начинает свистеть только в одну сторону. Одинаковые столкновения трактуются в пользу одной команды. Здесь дело не в пенальти. Пенальти — это отдельная история. Дело в том, что судья очень грамотно ломал игру в пользу наших соперников».
Позднее Федун добавил: «На очередном заседании исполкома РФС я поставлю принципиальный вопрос: либо будем приглашать независимых судей, либо пусть нам пишут «баранку» — 0:3. Условно, мы отказываемся играть при подобной системе судейства. Гнойник надо обрезать».
Сергей работал и работает, «Спартак» играл и продолжает играть.
Карасев с тех пор стал одним из самых опытных судей России — почти 200 матчей в чемпионате. Вошел в элитную группу арбитров УЕФА. Побывал на Евро-2016 и чемпионате мира-2018. Судит игры Лиги чемпионов.
Многодетный отец и металлист
В детстве и юности будущий арбитр играл в футбол: занимался в ДЮСШ «Тимирязевец», до 18 лет играл в первенстве КФК. Потом пришлось определяться: либо попытки построить карьеру футболиста, либо судейство, которым Сергей начал заниматься в 16 по совету отца. В интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру Карасев говорил: «Мне кажется, чтобы стать футболистом, мне не хватило здоровья. Никогда не был таким физически мощным, как остальные ребята, не обладал сумасшедшей скоростью. Козырем была техника, при том что я был защитником, играл либо стоппера, либо либеро».
Сергей — многодетный отец. В этом году в его семье появился уже третий ребенок.
Карасев — большой поклонник тяжелой рок-музыки. Его любимая группа — американский Slayer. Арбитр постоянно посещает концерты, обожает «слэмиться». Для него это лучший способ выплеснуть энергию. Есть у Карасева и своя электрогитара.
Обслуживать матчи Карасев начал в 1995-м с детских и любительских соревнований, в 2000-м попал во вторую лигу, а затем профессиональный прогресс застопорился. В 2005-м Сергей перестал видеть перспективы и захотел уйти из судейства. Отговорили родственники: родители и жена. Уже в 2006-м Карасев стал работать главным арбитром в первом дивизионе, а в 2008-м — в премьер-лиге.
Первый матч на высшем уровне — «Крылья Советов» — «Луч-Энергия» (2:1). Первую желтую карточку в чемпионате Карасев показал Андрею Тихонову. В недалеком будущем их число достигнет тысячи.
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