На игру года в Санкт-Петербурге назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его помощники Роман Усачев и Алексей Лунев, резервный — Евгений Кукуляк, ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Александр Богданов. Если «Зенит» крайне редко был недоволен работой московского рефери, то со «Спартаком» его отношения некоторое время были очень напряженными. Был период, когда судья не получал назначений на игры красно-белых. Вспоминаем, как это было.

Досье «СЭ»

Сергей Карасев

Москва. Родился 12 июня 1979 года.

Защитник, воспитанник ДЮСШ «Тимирязевец», играл за МИСИ в КФК.

Начал судить в 1995 году. Матчи высшего дивизиона судит с 2008 года, провел 198 игр.

Судья всероссийской категории. Арбитр ФИФА, входит в элитную группу судей УЕФА.

Женат, трое детей.

Спартаковец Дзюба недоволен Карасевым

30 ноября 2012 года Сергей Карасев единственный раз судил встречу красно-белых с сине-бело-голубыми (2:4). Это была первая игра спартаковцев после увольнения Унаи Эмери. Ее они заканчивали вдевятером — красные карточки получили Пареха и Инсаурральде.

«Второе удаление спорное. Бруну Алвеш точно так же врезается», — заявил после матча Дзюба, игравший за «Спартак» и забивший один из двух голов.

«Зенит» при судействе Карасева — три поражения в 33 матчах

Карасев часто обслуживал игры с участием сине-бело-голубых. И, как правило, приносил им удачу: 21 победа и всего три поражения в 33 встречах. В Санкт-Петербурге зенитовцы при нем провели 16 матчей, одержали 12 побед и ни разу не проиграли.

Дата Соперник Счет 13.08.2008 Терек (д) 3:1 02.08.2009 Сатурн (г) 2:2 13.09.2009 Ростов (д) 2:0 25.04.2010 Терек (д) 0:0 31.07.2010 Рубин (д) 2:0 03.10.2010 Спартак Нч (г) 3:2 24.04.2011 Крылья Советов (д) 3:0 18.09.2011 Рубин (г) 3:2 11.03.2012 Кубань (д) 1:1 22.09.2012 Крылья Советов (г) 2:2 20.10.2012 Кубань (д) 1:0 30.11.2012 Спартак (г) 4:2 31.03.2013 Терек (г) 3:0 02.11.2013 Амкар (д) 1:1 24.03.2014 Крылья Советов (д) 2:1 03.12.2014 Рубин (г) 1:0 07.03.2015 Урал (д) 3:0 12.04.2015 Рубин (д) 1:1 23.05.2015 Амкар (г) 0:1 21.11.2015 Урал (д) 3:0 05.03.2016 Краснодар (г) 0:0 24.04.2016 Ростов (г) 0:3 06.11.2016 Терек (г) 1:2 02.12.2017 Урал (д) 2:1 04.11.2018 Ахмат (д) 1:0 20.04.2019 Краснодар (г) 3:2 28.07.2019 Оренбург (г) 2:0 21.09.2019 Рубин (д) 5:0 19.10.2019 Ростов (д) 6:1 05.07.2020 Краснодар (г) 4:2 22.07.2020 Ростов (г) 2:1 19.09.2020 Урал (г) 1:1 21.11.2020 Ахмат (г) 2:2

Всего: 33 матча, +21=9-3 (69-31)

«Спартак» при судействе Карасева

Рефери впервые будет судить гостевую встречу красно-белых с командой не из Москвы. В столичном регионе спартаковцы при нем выиграли девять из 19 матчей.

Дата Соперник Счет 14.01.2010 Динамо (д) 0:1 22.06.2011 Динамо (д) 0:2 28.08.2011 ЦСКА (д) 2:2 25.03.2012 Динамо (г) 3:1 13.05.2012 Локомотив (г) 2:0 11.11.2012 Краснодар (д) 2:0 30.11.2012 Зенит (д) 2:4 16.03.2013 Локомотив (д) 0:0 21.04.2013 ЦСКА (г) 2:2 14.09.2014 Торпедо (д) 3:1 08.05.2016 Динамо (д) 3:0 18.07.2017 Динамо (г) 2:2 13.05.2018 Динамо (д) 0:1 23.09.2018 ЦСКА (г) 1:1 02.12.2018 Локомотив (д) 2:1 19.08.2019 ЦСКА (д) 2:1 29.02.2020 Динамо (г) 2:0 23.08.2020 Локомотив (д) 2:1 13.09.2020 ЦСКА (г) 1:3

Всего: 19 матчей, +9=5-5 (27-27)

Русский Коллина и Федун

В Европе давно говорят, что Карасеву симпатизирует сам Пьерлуиджи Коллина. Потому судью периодически называют русским Коллиной. И за особое отношение, и за внешний вид.

А вот Роман Широков как-то сравнил его с клоуном: «Не знаю, сколько времени прибавили. Этот судья — клоун приличный». «Клоун — нормальная профессия. В цирке люди этому всю жизнь учатся», — парировал арбитр.

Владелец «Спартака» Леонид Федун грозился сделать все, чтобы поставить крест на карьере судьи. Было это давно — в 2011-м после ничьей с ЦСКА (2:2).

«Все свистки — в одну сторону, соотношение желтых карточек 5 к 1 в нашу «пользу», одних посадил на свисток, а другим позволялось почти все, — возмущался Федун. — Понимаю, что можно что-то не увидеть — касание мяча руки, например. Но нельзя же не замечать фолы против одной из команд постоянно! Такого судейства не припомню с бандитских времен начала 2000-х! И сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром. В какой-то момент даже с трибун ему кричали: «У тебя дети, что ли, в армии, что ты так судишь?» Так беспринципно подсуживать одной стороне — это невообразимо».

В апреле 2013-го, когда красно-белые снова сыграли 2:2 с красно-синими, Федун опять негативно отозвался о работе Карасева.

«На мой взгляд, судейство было традиционным. Судья, скажем так, пытается быть благосклонным в отношении наших соперников, — сказал он в телефонном интервью для программы «Неделя спорта». — И при этом я не хочу касаться тем пенальти. Это вопрос отдельный. Который матч подряд нам стоит повести в счете, судья начинает свистеть только в одну сторону. Одинаковые столкновения трактуются в пользу одной команды. Здесь дело не в пенальти. Пенальти — это отдельная история. Дело в том, что судья очень грамотно ломал игру в пользу наших соперников».

Позднее Федун добавил: «На очередном заседании исполкома РФС я поставлю принципиальный вопрос: либо будем приглашать независимых судей, либо пусть нам пишут «баранку» — 0:3. Условно, мы отказываемся играть при подобной системе судейства. Гнойник надо обрезать».

Сергей работал и работает, «Спартак» играл и продолжает играть.

Карасев с тех пор стал одним из самых опытных судей России — почти 200 матчей в чемпионате. Вошел в элитную группу арбитров УЕФА. Побывал на Евро-2016 и чемпионате мира-2018. Судит игры Лиги чемпионов.

Многодетный отец и металлист

В детстве и юности будущий арбитр играл в футбол: занимался в ДЮСШ «Тимирязевец», до 18 лет играл в первенстве КФК. Потом пришлось определяться: либо попытки построить карьеру футболиста, либо судейство, которым Сергей начал заниматься в 16 по совету отца. В интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру Карасев говорил: «Мне кажется, чтобы стать футболистом, мне не хватило здоровья. Никогда не был таким физически мощным, как остальные ребята, не обладал сумасшедшей скоростью. Козырем была техника, при том что я был защитником, играл либо стоппера, либо либеро».

Сергей — многодетный отец. В этом году в его семье появился уже третий ребенок.

Карасев — большой поклонник тяжелой рок-музыки. Его любимая группа — американский Slayer. Арбитр постоянно посещает концерты, обожает «слэмиться». Для него это лучший способ выплеснуть энергию. Есть у Карасева и своя электрогитара.

Обслуживать матчи Карасев начал в 1995-м с детских и любительских соревнований, в 2000-м попал во вторую лигу, а затем профессиональный прогресс застопорился. В 2005-м Сергей перестал видеть перспективы и захотел уйти из судейства. Отговорили родственники: родители и жена. Уже в 2006-м Карасев стал работать главным арбитром в первом дивизионе, а в 2008-м — в премьер-лиге.

Первый матч на высшем уровне — «Крылья Советов» — «Луч-Энергия» (2:1). Первую желтую карточку в чемпионате Карасев показал Андрею Тихонову. В недалеком будущем их число достигнет тысячи.