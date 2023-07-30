Семак не зря нервничает. «Зенит» не впечатляет и дает шанс «Спартаку»
Неужели мы дождались интриги в РПЛ? «Зенит» ведь действительно пока совсем не тот монстр, что был в последние годы. Сначала в матче за Суперкубок все поймали себя на каких-то необычных ощущениях — питерцы выглядели слабее соперника. Такое изредка случалось в РПЛ, но от недонастроя, когда потеря трех очков ничего не меняла в турнирных раскладах. Тут же был статусный матч с принципиальным оппонентом — ЦСКА.
Тогда казалось — случайность. Не набрали форму поздно приехавшие Барриос с Клаудиньо, дальше все встанет на свои места. Даже без Малкома и Вендела.
Однако первые два тура подтверждают первые ощущения — «Зенит» пока не тот. В Нижнем команда Сергея Семака выиграла довольно натужно, забрав свое только после спорного удаления Александрова у «Пари НН». А с «Ростовом» сине-бело-голубые вообще весь матч играли вторым номером. В итоге, не дотерпев в концовке, упустили победу.
А после матча статистики наперебой бросились подтверждать визуальные впечатления цифрами. 6 ударов в створ — так мало не было ни разу за весь прошлый сезон. 10 касаний в чужой штрафной — худший показатель с мая 2019 года.
В кои-то веки Питер может оказаться в роли догоняющего — шансы обойти чемпиона имеют в этом туре «Краснодар», «Сочи» и «Спартак». Но куда важнее даже не набранные очки, а уровень игры. Судя по старту, против нынешнего «Зенита» вполне можно выходить без страха. Это не та машина, которая в России при желании легко переезжала любого. С запасом.
Неладное наверняка чувствует и Семак, который схлопотал в Ростове красную карточку. Невероятное событие для интеллигентного и всегда спокойного тренера питерцев. Может, там, конечно, немного начудил судья Кукуляк, как выходит по рассказу Сергея Богдановича, но факт удаления остается фактом. И наверняка со стороны Семака были эмоции.
Конечно, вышесказанное не означает, что «Зенит» легко уступит позиции. И по-прежнему наиболее вероятным сценарием видится очередное чемпионство гегемона. Уже хорош Кассьерра, забивший три гола в двух турах, оживает Клаудиньо, солидно дебютировал Эракович. Прилетел в Питер Вендел, а значит, стал гораздо ближе к возвращению в состав нынешней команды, уменьшая вероятность трансфера. С этим бразильцем сине-бело-голубые станут гораздо мощнее, а потерю Малкома наверняка компенсируют какой-то звездной покупкой. В любом случае Семак наверняка что-то придумает, чтобы вновь вернуться на вершину.
Но это все будет потом. А пока мы можем порадоваться, что в России рождается хоть что-то похожее на интригу. Тем интереснее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1