Семак не зря нервничает. «Зенит» не впечатляет и дает шанс «Спартаку»

Константин Алексеев — о фальстарте чемпиона.

Неужели мы дождались интриги в РПЛ? «Зенит» ведь действительно пока совсем не тот монстр, что был в последние годы. Сначала в матче за Суперкубок все поймали себя на каких-то необычных ощущениях — питерцы выглядели слабее соперника. Такое изредка случалось в РПЛ, но от недонастроя, когда потеря трех очков ничего не меняла в турнирных раскладах. Тут же был статусный матч с принципиальным оппонентом — ЦСКА.

Тогда казалось — случайность. Не набрали форму поздно приехавшие Барриос с Клаудиньо, дальше все встанет на свои места. Даже без Малкома и Вендела.

Однако первые два тура подтверждают первые ощущения — «Зенит» пока не тот. В Нижнем команда Сергея Семака выиграла довольно натужно, забрав свое только после спорного удаления Александрова у «Пари НН». А с «Ростовом» сине-бело-голубые вообще весь матч играли вторым номером. В итоге, не дотерпев в концовке, упустили победу.

А после матча статистики наперебой бросились подтверждать визуальные впечатления цифрами. 6 ударов в створ — так мало не было ни разу за весь прошлый сезон. 10 касаний в чужой штрафной — худший показатель с мая 2019 года.

В кои-то веки Питер может оказаться в роли догоняющего — шансы обойти чемпиона имеют в этом туре «Краснодар», «Сочи» и «Спартак». Но куда важнее даже не набранные очки, а уровень игры. Судя по старту, против нынешнего «Зенита» вполне можно выходить без страха. Это не та машина, которая в России при желании легко переезжала любого. С запасом.

Неладное наверняка чувствует и Семак, который схлопотал в Ростове красную карточку. Невероятное событие для интеллигентного и всегда спокойного тренера питерцев. Может, там, конечно, немного начудил судья Кукуляк, как выходит по рассказу Сергея Богдановича, но факт удаления остается фактом. И наверняка со стороны Семака были эмоции.

Конечно, вышесказанное не означает, что «Зенит» легко уступит позиции. И по-прежнему наиболее вероятным сценарием видится очередное чемпионство гегемона. Уже хорош Кассьерра, забивший три гола в двух турах, оживает Клаудиньо, солидно дебютировал Эракович. Прилетел в Питер Вендел, а значит, стал гораздо ближе к возвращению в состав нынешней команды, уменьшая вероятность трансфера. С этим бразильцем сине-бело-голубые станут гораздо мощнее, а потерю Малкома наверняка компенсируют какой-то звездной покупкой. В любом случае Семак наверняка что-то придумает, чтобы вновь вернуться на вершину.

Но это все будет потом. А пока мы можем порадоваться, что в России рождается хоть что-то похожее на интригу. Тем интереснее.