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Семак не зря нервничает. «Зенит» не впечатляет и дает шанс «Спартаку»

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью во втором туре РПЛ, Семак получил красную карточку
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
Константин Алексеев — о фальстарте чемпиона.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Зенит

Неужели мы дождались интриги в РПЛ? «Зенит» ведь действительно пока совсем не тот монстр, что был в последние годы. Сначала в матче за Суперкубок все поймали себя на каких-то необычных ощущениях — питерцы выглядели слабее соперника. Такое изредка случалось в РПЛ, но от недонастроя, когда потеря трех очков ничего не меняла в турнирных раскладах. Тут же был статусный матч с принципиальным оппонентом — ЦСКА.

Тогда казалось — случайность. Не набрали форму поздно приехавшие Барриос с Клаудиньо, дальше все встанет на свои места. Даже без Малкома и Вендела.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Николай Комличенко и&nbsp;Клаудиньо. Огненная развязка в Ростове. «Зениту» поставили пенальти на 93-й, а Семак получил красную карточку

Однако первые два тура подтверждают первые ощущения — «Зенит» пока не тот. В Нижнем команда Сергея Семака выиграла довольно натужно, забрав свое только после спорного удаления Александрова у «Пари НН». А с «Ростовом» сине-бело-голубые вообще весь матч играли вторым номером. В итоге, не дотерпев в концовке, упустили победу.

А после матча статистики наперебой бросились подтверждать визуальные впечатления цифрами. 6 ударов в створ — так мало не было ни разу за весь прошлый сезон. 10 касаний в чужой штрафной — худший показатель с мая 2019 года.

В кои-то веки Питер может оказаться в роли догоняющего — шансы обойти чемпиона имеют в этом туре «Краснодар», «Сочи» и «Спартак». Но куда важнее даже не набранные очки, а уровень игры. Судя по старту, против нынешнего «Зенита» вполне можно выходить без страха. Это не та машина, которая в России при желании легко переезжала любого. С запасом.

Неладное наверняка чувствует и Семак, который схлопотал в Ростове красную карточку. Невероятное событие для интеллигентного и всегда спокойного тренера питерцев. Может, там, конечно, немного начудил судья Кукуляк, как выходит по рассказу Сергея Богдановича, но факт удаления остается фактом. И наверняка со стороны Семака были эмоции.

Конечно, вышесказанное не означает, что «Зенит» легко уступит позиции. И по-прежнему наиболее вероятным сценарием видится очередное чемпионство гегемона. Уже хорош Кассьерра, забивший три гола в двух турах, оживает Клаудиньо, солидно дебютировал Эракович. Прилетел в Питер Вендел, а значит, стал гораздо ближе к возвращению в состав нынешней команды, уменьшая вероятность трансфера. С этим бразильцем сине-бело-голубые станут гораздо мощнее, а потерю Малкома наверняка компенсируют какой-то звездной покупкой. В любом случае Семак наверняка что-то придумает, чтобы вновь вернуться на вершину.

Но это все будет потом. А пока мы можем порадоваться, что в России рождается хоть что-то похожее на интригу. Тем интереснее.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
10
26
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Огненная развязка в Ростове. «Зениту» поставили пенальти на 93-й, а Семак получил красную карточку
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Ростов

 1 0 1
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