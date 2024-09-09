«Президент клуба сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена». Почему Миранчук оказался в «Сьоне»

Михаил Прокопец — о деталях переезда российского полузащитника в Швейцарию.

Михаил Прокопец, юрист компании SILA International Lawyers, представлявший интересы полузащитника Антона Миранчука в переговорах со «Сьоном», рассказал о нюансах трансфера российского игрока в швейцарский клуб.

В услугах Антона были заинтересованы 5-6 команд из Европы

— Как проходили переговоры? Какие сложности возникли?

— Большую заинтересованность в приобретении Антона проявил президент «Сьона» Кристиан Константин. Это было самым важным фактором. Я бы даже сказал — решающим. У Миранчука имелись и другие предложения, но нас подкупило то, что глава «Сьона» был готов настолько быстро двигаться навстречу по подписанию контракта, по условиям и так далее. Хочется выразить ему благодарность за его большую веру в Антона.

— А когда «Сьон» на вас вышел?

— Несколько недель назад. Как я сказал выше, были и другие варианты. Но «Сьон» был максимально настроен на конечный результат в переговорном процессе.

— Швейцарская сторона пошла на все условия игрока?

— По условиям мы не так долго договаривались. Просто важно, что президент клуба очень хотел видеть Антона в составе своей команды. Это большой аванс.

— Президент «Сьона» даже выразил надежду, что Миранчук проявит себя лучше, чем Балотелли. Как-то с Антоном обсуждали его слова?

— Насколько я понимаю, у президента «Сьона» с Балотелли свои счеты (смеется). Мы не лезем в эти отношения. Так что лучше по этой теме вам поговорить с главой клуба. Что-то за его словами кроется (улыбается). Но мы это комментировать не можем.

— А откуда у Кристиана Константина такая заинтересованность в экс-полузащитнике «Локо»? Он называл конкретные игры, в которых Антон его поразил?

— У него хороший скаутский департамент. «Сьон» занимается поиском и развитием перспективных футболистов. Точно знаю, что Кристиан Константин лично видел матчи или обзоры с участием Антона. Сложилось ощущение, что он буквально влюбился в Миранчука-футболиста.

— Президент «Сьона» сравнивал Миранчука с кем-то из больших европейских футболистов?

— Да, было. Он так и сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена».

— Ничего себе.

— Ну да. Видимо, имел в виду амплуа, стиль игры.

— Вы сказали про другие варианты в Европе. Греция, Голландия?

— С моей стороны некорректно называть конкретные клубы. Но около 5-6 команд были заинтересованы в услугах Антона.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нельзя недооценивать чемпионат Швейцарии

— В России далеко не все поняли этот переход. Мол, «Сьон» — не уровень Миранчука. Почему он не оказался в более статусном чемпионате, клубе?

— Мне трудно комментировать эти скептические оценки. Когда кто-то перейдет в более статусный европейский клуб, тогда, наверное, можете позвонить и спросить (улыбается). Нельзя недооценивать чемпионат Швейцарии. Он достаточно конкурентный. За ним следят в Германии, Италии, Франции. Все же очень близко. Отсюда всего два часа до Милана. Так что «Сьон» — очень хороший вариант для того, чтобы сделать дальнейший шаг вперед. Это было одной из мотиваций Антона при принятии решения.

— А в России были предложения?

— Не могу это комментировать. Переходом занимались несколько человек. Я, в частности, отвечал за зарубежные варианты.

— Сумма выкупа в его контракте — 5,5 миллиона евро?

— Без комментариев. В целом все стороны довольны сделкой.

— Миранчук не жалеет, что не остался в «Локомотиве»?

— Вопрос не ко мне. Антон вам лучше на него ответит.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Насколько тяжело в нынешних геополитических условиях осуществить переход российского футболиста в европейский клуб?

— В данном случае все прошло нормально. А вообще у нас были кейсы, когда трансферы срывались. То есть клубы интересовались нашим игроком, скауты и спортивный директор давали добро, а когда дело доходило непосредственно до президента или генерального директора, они накладывали вето только потому, что речь шла о русском футболисте. Но не могу назвать это тенденцией. Такое происходило буквально пару раз. В основном европейские клубы все-таки смотрят на спортивную составляющую, а не на политическую. Правда, есть другая сложность.

— Какая?

— Сейчас европейским клубам тяжело следить за РПЛ.

— Почему?

— Технический нюанс. Специальные программы, которые составляют статистику и делают видео по игрокам, не отслеживают российский чемпионат. Несколько клубов даже просили нас прислать видео. Мы удивились: а разве у вас нет этой программы? И нам ответили, что теперь тот же WyScout больше не предоставляет статистику по российскому чемпионату.

— Проблема.

— Ну Миранчук-то уже известный футболист. Не так сложно найти видео матчей с его участием. А вот, допустим, если взять более молодого российского игрока, ему будет очень трудно уехать в Европу. Так что такая проблема, к сожалению, существует.