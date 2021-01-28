Кокорин в итальянских СМИ: пока Мальчиш-Плохиш

Итальянские СМИ подробно осветили презентацию Александра Кокорина в «Фиорентине», которая состоялась в среду вечером. Собрали главное.

Абсолютно все издания, написавшие о мероприятии во Флоренции, использовали формулировку Bad boy — Мальчиш-Плохиш, отталкиваясь от одного из вопросов, заданных Кокорину на пресс-конференции. Но подходы разных СМИ отличались.

Corriere dello Sport. Фото «СЭ»

Corriere dello Sport: «Кокогол, «Фиорентина», я не Мальчиш-Плохиш»

Это издание уделило Кокорину наибольшее внимание среди всех СМИ. Corriere dello Sport вынесла тему на обложку с приведенным выше заголовком и таким текстом: «Русский талант: «Я уже очень дорого заплатил за определенные ошибки, буду злым только на поле», а внутри посвятило российскому форварду разворот. Там шапка звучит так: «Обещание Кокорина. Мальчиш-Плохиш только на поле». «Проблемы с правосудием оставили след», — констатирует газета. А ниже приводит цитату нападающего: «Это мой настоящий шанс. Хочу что-нибудь выиграть здесь, буду жестким парнем, но только ради побед «Фиорентины».

La Gazzetta dello Sport.

La Gazzetta dello Sport: «Bad boy Кокорин: «Я ошибся и расплатился за это. Мое будущее — «Фиорентина».

Ведущее итальянское спортивное СМИ написало о презентации намного скромнее — одна небольшая заметка. «Нападающий побывал в тюрьме и переходит из московского «Спартака» с уменьшением зарплаты», — La Gazzetta dello Sport сделала акцент на этих аспектах.

La Nazionе.

La Nazionе: «Кокорин перечеркивает свое прошлое. «Я Мальчиш-Плохиш? Да, но только на поле»

«Мне повезло работать с Капелло и Мачнини. Сейчас мне дается шанс, и я хочу его использовать, — общеполитическая газета La Nazionе, выделявшая под Кокорина полосу, приводит его прямую речь. — Моя работа — забивать голы. Но я умею делать и черновую».

Издание также отдельно выделяет три вопроса, связанных с трансфером россиянина:

— «Язык. Уроки итальянского, преподаватель уже есть»;

— «Дом. Бассейн и сад, идет поиск виллы на холмах»;

— «Бюрократия. Рабочая виза будет в субботу».