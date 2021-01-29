«Ростов» больше не готов терять игроков. Норманна не отпустили даже за 15 миллионов евро

Константин Алексеев — о подготовке команды Валерия Карпина ко второй части сезона.

«Ростов» в прошлом году довольно неожиданно попал в пятерку лучших клубов РПЛ. Перед началом сезона на команду не особо ставили, а она выстрелила так, что претендовала даже на попадание в Лигу чемпионов.

Новый сезон — и вновь скромные ожидания, ведь Валерий Карпин лишился многих ведущих игроков. Зайнутдинов, Шомуродов, Попов, Чернов, Ионов, Чистяков суммарно могут принести в казну клуба 23 миллиона евро — если за узбекского форварда получат бонусы, а «Зенит» выкупит арендованного центрального защитника. Деньги хорошие, почти годовой бюджет, но состав прилично ослаб.

Однако дончане словно не заметили потерь — к зимней паузе снова идут в пятерке, всего на три очка отставая от третьего места , которое занимает «Спартак».

Чем же живет команда, о которой зимой довольно мало слышно в медиапространстве?

«Ростов» действительно не искрит новостями. Скандалов нет, руководство не менялось, значимых новичков не купили, продаж тоже не было. Команда спокойно закончила первый сбор в испанской Марбелье. Три матча — три победы: над скромными местными «Альхесиресом» (5:1) и «Марбельей» (3:1), а также шведским «Эстерсундом» (1:0). Единственный, кто забил больше одного гола, — Полоз (два).

Валерий Карпин: «Команда вновь соберется 1-го февраля»?



Главный тренер дал комментарий после матча с «Марбельей». Команде предстоит еще одна восстановительная вечерняя тренировка, после чего футболисты смогут отдохнуть три дня.



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Впрочем, на берегах Дона из этих контрольных встреч не делают никаких выводов: футболисты не в том физическом состоянии, чтобы их оценивать. Тем более Карпин использует в таймах смешанные составы. Нагрузку получили, повреждений нет — и ладно.

История с травмированными — самая главная надежда в плане усиления игры. В конце прошлого года потерь было много: Мамаев, Глебов, Козлов, Норманн, Хашимото. Если добавить к ушедшим, то получится целый состав. Сейчас на больничном остаются только Мамаев и Терентьев. Козлов уже играл осенью, Глебов и Норманн впервые вышли на поле в контрольном матче в четверг, 28 января, а Хашимото — на несколько дней раньше. Правда, японец вновь заставил переживать — в последней встрече почувствовал дискомфорт и попросил замену. Его состояние станет понятно уже на втором сборе, который начнется 1 февраля.

Мамаев прилетел с командой в Испанию, но работает по индивидуальной программе. Вряд ли он успеет набрать форму к первой официальной игре года (в конце февраля в 1/8 финала Кубка с «Ахматом»), а вот к третьей-четвертой — вполне. Еще раньше должен вернуться в строй Терентьев. Поначалу по нему был печальный прогноз, и клуб даже отозвал из аренды в «Балтику» правого защитника Ковалева, но в итоге экс-зенитовцу операция не потребовалась, к возобновлению сезона он должен восстановиться.

Громких приобретений в «Ростове» нет, но все же новых лиц хватает. Например, подписаны контракты с двумя центральными защитниками — 24-летним Рукасом из «Енисея», успевшим поиграть в Испании и Португалии, а также 18-летним Мухиным из «Казанки». Еще два футболиста, заканчивавших год в этом московском клубе, сейчас на просмотре — 18-летний нападающий Турищев и 22-летний полузащитник Махатадзе. Кроме того, поддерживает форму с «Ростовом» опытный голкипер Синицын, который досрочно расторг соглашение с «Краснодаром».

Много говорится о том, что желто-синим необходим забивной форвард на замену ушедшему Шомуродову. Обухов, мол, надежд не оправдал. На что в «Ростове» мне заметили, что нападающий, способный забивать больше десяти голов за сезон, нужен практически любому клубу РПЛ. Вот только найти его не могут даже те, кто располагает солидным бюджетом на покупки.

Интересный вариант дончане, конечно, сразу возьмут в разработку, но говорить о том, что новичок обязательно будет, не приходится. При этом в клубе ждут ответа от «Крыльев» на предложение о переходе 21-летнего форварда Голенкова.

Что касается Обухова, то он имел не так уж много возможностей проявить себя — перешел из «Тамбова» только в октябре, после чего несколько туров еще и пропустил из-за травмы.

Ярких новичков у «Ростова» нет, однако важнее, что нет и потерь. Особенно это касается самого востребованного футболиста — Норманна. Норвежское издание VG приписывало интерес к своему соотечественнику со стороны «Спартака», «Зенита», а также ЦСКА и «Краснодара».

Однако, по моим данным, должно произойти что-то невероятное, чтобы Норманн покинул «Ростов» этой зимой. Контакты со стороны российских клубов действительно были, но примерно в таком ключе: «А за сколько вы продаете Матиаса?» «Да мы его не продаем, вообще-то, — следовал ответ. — Давайте свое предложение, рассмотрим». В одном из разговоров называлась сумма в 15 миллионов евро с бонусами, но это желто-синих не заинтересовало.

Во-первых, после осенних продаж нужно стабилизировать состав. Во-вторых, на Дону считают, что Норманн стоит заметно дороже. Логика такая: если Вендела «Зенит» покупает дороже 20 миллионов евро, то чем норвежец хуже? В «Ростове» считают, что их опорник входит в число наиболее ликвидных футболистов РПЛ, наряду с Влашичем, Азмуном, Малкомом, поэтому не готовы отдавать его за 15 миллионов.

Что ж, продолжение сотрудничества — отличное известие для болельщиков и подспорье для Карпина. В «Ростове» традиционно не ставят конкретных задач на сезон, но при этом явно будут рады вновь попасть в еврокубки. Чтобы выступить в них уже успешнее, чем вылет после первого матча от представителя Израиля.