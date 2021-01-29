«Рубин» пытался подписать Мусаева больше года. Семак снова был против, но трансфер продавил Слуцкий

22-летний хавбек Леон Мусаев долго не мог попасть в казанский клуб, но сегодня наконец-то подпишет долгосрочный контракт — несмотря на просьбы Сергея Семака остаться в Петербурге.

М усаев в пятницу прилетит на сбор «Рубина» и подпишет контракт на 5 лет

По информации «СЭ», в пятницу «Рубин» официально объявит о трансфере Мусаева, который присоединится к команде на сборе в турецком Белеке. Хавбек подпишет с казанцами контракт на 5 лет.

В разговоре со спецкором «СЭ» спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил информацию о компенсации сине-бело-голубым в размере 500 тысяч евро. Она будет выплачена несколькими траншами.

«Рубин» пытался подписать Мусаева еще летом 2019 года, когда в клубе главным тренером работал Роман Шаронов. Гендиректор Рустем Сайманов старался договориться с менеджерами питерцев, но тогда категорично против сделки выступал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Руководство его поддержало, хотя в итоге Леон так и не закрепился в составе «Зенита».

В прошлом сезоне Мусаев провел в чемпионате России 312 минут, в этом — чуть больше пятидесяти. Игрок потребовал трансфера в «Рубина», устав ждать шанса, сидя под Вильмаром Барриосом, Венделом и Магомедом Оздоевым.

Семак был против трансфера и не хотел отпускать Леона

По данным «СЭ», Семак и в ходе последних переговоров выступил против ухода Мусаева из «Зенита». При этом с коллегой лично созванивался Леонид Слуцкий, который убеждал отпустить хавбека в Казань. Слуцкий и продавил трансфер — совместно с Яровинским, который вел переговоры с самим футболистом и его клубом.

Семак, по нашей информации, остался недоволен тем, что «Зенит» ответил согласием на предложение «Рубина», который требовал именно полноценного трансфера. Тренер мотивировал это тем, что в перспективе видит Леона в основном составе, и снова предлагал Мусаеву подождать.

А вариант аренды в Казани полностью исключали. В соглашении есть пункт о первоочередном праве выкупа Мусаева у «Зенита», но решение будет за полузащитником.

В «Рубине» у него больше шансов заиграть и перед глазами свежие примеры, как молодые футболисты могут ярко проявить себя у Слуцкого: Солтмурад Бакаев, Денис Макаров, Хвича Кварацхелия — они не старше Мусаева, но стабильно выступают в премьер-лиге на хорошем уровне.

Для 22-летнего хавбека это шанс реализовать себя там, где доверяют молодежи и не давят на них.

Зачем «Рубину» шестой центральный полузащитник?

Мусаев — шестой центральный полузащитник в составе «Рубина». Зимой казанцы уже подписали центрального хавбека Мицуки Сайто как раз на ту же позицию, что и Леона. В Казани его видят в роли игрока перед опорником.

При этом в команде есть Олег Шатов, Дарко Йевтич, Хван Ин Бом и Александр Зуев, которые тоже претендуют на это место. Да, «Рубин» зимой отпустил Игоря Коновалов в тульский «Арсенал» в аренду, но все равно не испытывал проблем с центральными хавбеками.

Мусаев — скорее стратегический трансфер для «Рубина». Казанцы принципиально не намерены подписывать возрастных, а нацелены именно на молодых и перспективных. Мусаев подходит под эти критерии — его давно вели, «Рубин» был настойчивее других клубов и сказалась и личная заинтересованность Слуцкого в футболисте.

С учетом лимита (в «Рубине» сейчас 9 легионеров) переход Мусаева — это отчасти и намек на то, что в клубе не особо рассчитывают на швейцарца Йевтича. По нашим данным, его готовы отпустить, и тем самым уместиться в заявку. Приход Мусаева компенсирует потерю исполнителя на позицию в центр средней линии.