Ох, похоже, Караваев выбыл до конца сезона. «Зениту» срочно нужен правый защитник
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев получил тяжелую травму на сборах, сообщает Sport24. По данным издания, у 29-летнего футболиста подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.
Насколько тяжелая травма?
Очень. Если у Караваева действительно подтвердится разрыв «ахилла», то он, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне.
«Повреждение ахиллова сухожилия — одна из самых тяжелых травм в футболе, пожалуй, наряду с разрывом передней крестообразной связки. Восстановление занимает до шести месяцев», — рассказывал в 2020 году врач «Спартака» Михаил Бутовский в интервью «Спортсу».
Эта травма может стать уже второй серьезной для футболистов «Зенита» на сборах в Дохе: на одной из первых тренировок в Катаре Дмитрий Васильев получил перелом пятой плюсневой кости левой стопы, из-за чего пропустит 2,5 месяца.
Кризис на позиции
Травма Караваева — кошмарная новость для «Зенита». Сине-бело-голубые рискуют остаться без профильного правого защитника — единственный прямой конкурент Вячеслава по амплуа Сергей Волков в сентябре порвал крестообразные связки колена и также проходит курс длительного восстановления. Ожидается, что он вернется на поле в начале весны.
Конечно, у петербургского клуба есть «план Б» — бразильский вингер Густаво Мантуан. В этом сезоне тренерский штаб неоднократно ставил его на позицию правого защитника. Однако отважится ли «Зенит» доигрывать сезон с профильным футболистом атаки в обороне, учитывая непростую ситуацию в турнирной таблице? Выглядит маловероятно.
Топ-трансфер на подходе
Куда вероятнее, что «Зенит» все-таки выйдет на трансферный рынок за новым правым защитником. К тому же об этом говорили еще до травмы Караваева.
В середине января бразильский журналист Жулио Мигел Нето сообщил, что питерцы интересуются 21-летним защитником «Фламенго» Уэсли Винисиусом.
По данным инсайдера, «Зенит» предложил за футболиста 26 миллионов евро и стороны перешли к обсуждению деталей перехода. Правда, вскоре журналисты из Sport24 все опровергли — по их сведениям, сине-бело-голубые не были готовы заплатить больше 15 миллионов, причем с условием разбивки платежей.
Тогда же журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» уже приходил за Уэсли, предлагал 7 миллионов евро за 50% прав на игрока, но получил отказ. При этом Transfermarkt оценивает Уэсли в 9 миллионов евро.
Какую сумму «Зенит» в действительности будет готов отдать, пока неизвестно. Однако в свете возможной тяжелой травмы Караваева вопрос становится актуальным. А значит, российских болельщиков вновь может ждать очередная крупная сделка с участием клуба из Санкт-Петербурга.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3